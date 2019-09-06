Katil palyaçonun inanılmaz hikayesi

Korku edebiyatının en büyük ustası Stephen King'in 1986'da yazdığı 'It' 'O' isimli romanı tüm dünyada büyük ses getirmiş, önce televizyona mini dizi sonra da sinema filmi olarak uyarlanmıştı.

Bugün tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de gösterime giren 'It Chapter 2' 'O, Bölüm 2' filmi bir kasabaya musallat olan korkunç palyaço Pennywise'ın hikayesini anlatıyor.

Çocukların peşine düşen ve doğa üstü güçlerini kullanarak onları tuzağa düşüren Pennywise kurbanlarını korkunç şekillerde öldüren canavar ruhlu bir yaratık. Palyaço kıyafeti giyen ve palyaço makyajı yapan Pennywise karakteri romanı okuyan, dizi ve filmleri izleyen herkesin kabuslarına giren bir modern kültür fenomeni adeta.

İnsana keşke her şey bir film olsaydı derdirten olaylar ise 1972-78 yılları arasında Amerika'nın Illinois eyaletinde yaşanmış. John Wayne Gacy adındaki seri katil 6 yıl içinde 33 genç erkeğe önce tecavüz edip sonra da öldürmüş.

İşin kötüsü John Wayne Gacy adındaki bu katil palyaço kıyafetleri giyen ve çocukların doğum günü partilerine giden bir adammış. Kendine 'Palyaço Pogo'diyen seri katil her seferinde tek bir çocuğu kaçırıp öldürüyormuş. Cesetler kimi zaman katilin evinde kimi zaman da civardaki Des Plaines Nehri'nde bulunmuş.

Katilin avukatlığını üstlenen kişi onu 'cinayet işlerken bir yandan da sandviçini yiyecek kadar soğukkanlı' olarak tanımlamıştı.

John Wayne Gacy uzun yıllar hapiste kaldıktan sonra 1994'te zehirli iğneyle idam edildi.

John Wayne Gacy'nin işlediği bu korkunç cinayetler 80'li yıllarda Amerika'da büyük infial yaratmıştı. Yazar Stephen King'in katil bir palyaçoyu anlattığı fenomen romanı 'O'nun da John Wayne Gacy'nin korkunç seri cinayetlerinden esinlendiğine inanılıyor...



