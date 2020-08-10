Katılım Emeklilik sağlık sigortalarında pazar payını artırdı

Kısa süre önce kurulmasına rağmen sağlık sigortalarından faydalanan kişi sayısını 24 bin kişiye ulaştıran Katılım Sağlık; 32 milyon TL prim üretti. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2020’nin ilk yarısını Katılım Sağlık açısından değerlendirdi. Katılım Emeklilik’in BES tarafında 3 milyar 216 milyon TL fon büyüklüğü; 725 bin BES, 175 bin de sigorta sözleşmesi sayılarına ulaşarak istikrarlı büyümesine devam ettiğini belirten Ayhan Sincek; “Sağlıkta da diğer branşlarımızda olduğu gibi kısa sürede çok iyi sonuçlar elde ettik. Geçtiğimiz yıllarda çıkardığımız sağlık ürünlerini bu yıl başında Katılım Sağlık markamız altında birleştirdik. Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçirdik. Grup Özel Sağlık hizmeti vermeye başladık. Müşterilerimizin esnek seçeneklerle sağlık hizmetlerinden daha uygun fiyata yararlanabilmesini sağladık. İhtiyaca odaklanan ürünlerimiz müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı” dedi.

Sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine Katılım Sağlık ile katkı sağladıklarını aktaran Sincek şöyle devam etti: “Pandemi sürecinde de Covid-19’u kapsama alarak hızlıca ihtiyaca adapte olduğumuz gibi her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Sağlıkta; Tamamlayıcı Sağlık, Özel Sağlık, Seyahat Sağlık ve Yabancı Sağlık kategorileriyle hizmet veriyoruz. Her birinde farklı bir ihtiyaca odaklanıyoruz. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ile SGK’lı vatandaşlarımız Türkiye’nin dört yanındaki 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor.”



