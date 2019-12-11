Sütlü tatlıların arasında en hafif tatlılardan olan kaymacina tatlısı yapımı oldukça basit ve bir o kadar da lezzetli bir tariftir. Eğer "üsküp tatlısı tarifi, kaymacina tatlısı nasıl yapılır" merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.

Kaymacina tatlısı (üsküp tatlısı) tarifi

Kaymacina tatlısı malzemeleri

- 5 adet yumurta

- 1 litre süt

- 1,5 su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

Kaymacina tatlısı yapılışı

Yumurta ve şekerler kar gibi beyaz oluncaya kadar çırpılır. Ilık süt ve vanilya eklenir, çok az daha çırpılır. Cam bir fırın kabına alınır. Fırın tepsisinin içine bir miktar su konur ve cam kap bunun içine oturtulur. Fırın önceden 160 derecede ısıtılır ve tatlı 60 dakika pişirilir. Üzeri göz göz kabarınca piştiği anlaşılır. Servis için beklemek gerekir.

İpucu

Ne kadar uzun süre bekletilirse o kadar iyi olacaktır. Genelde ertesi gün servis yapılır. Böyle bir süreniz yoksa 4 - 5 saat dolapta bekletmeniz yeterli olacaktır.

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