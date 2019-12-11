Kaymacina tatlısı (üsküp tatlısı) tarifi: Kaymacina tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü tatlı sevenler için oldukça enfes bir o kadar da pratik yapımı olan kaymacina tatlısının bir diğer adı da üsküp tatlısıdır. Yiyenlerin aşık olduğu, hafızalara kazınan mu müthiş lezzeti yapmak için kaymacina tatlısı tarifi arıyor veya üsküp tatlısı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Sütlü tatlıların arasında en hafif tatlılardan olan kaymacina tatlısı yapımı oldukça basit ve bir o kadar da lezzetli bir tariftir. Eğer "üsküp tatlısı tarifi, kaymacina tatlısı nasıl yapılır" merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.
Kaymacina tatlısı (üsküp tatlısı) tarifi
Kaymacina tatlısı malzemeleri
- 5 adet yumurta
- 1 litre süt
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
Kaymacina tatlısı yapılışı
Yumurta ve şekerler kar gibi beyaz oluncaya kadar çırpılır. Ilık süt ve vanilya eklenir, çok az daha çırpılır. Cam bir fırın kabına alınır. Fırın tepsisinin içine bir miktar su konur ve cam kap bunun içine oturtulur. Fırın önceden 160 derecede ısıtılır ve tatlı 60 dakika pişirilir. Üzeri göz göz kabarınca piştiği anlaşılır. Servis için beklemek gerekir.
İpucu
Ne kadar uzun süre bekletilirse o kadar iyi olacaktır. Genelde ertesi gün servis yapılır. Böyle bir süreniz yoksa 4 - 5 saat dolapta bekletmeniz yeterli olacaktır.
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