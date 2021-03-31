Türkiye Kayseri'de heyecanlandıran ışık hüzmesi

Kayseri'de heyecanlandıran ışık hüzmesi

Türkiye

Kayseri'de heyecanlandıran ışık hüzmesi

Kayseri Sarıoğlan'da gökyüzünü aydınlatan ışık hüzmesi bölgede heyecan yarattı. ışık hüzmesinin görüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

31 Mart 2021, Çarşamba 07:15 Son Güncelleme:
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Sarıoğlan ilçesinde saat 22.33'te gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Işık hüzmesi ile ilçenin bir bölümü kısa süreliğine aydınlandı. Bazı kişilerin gök taşı düşmesi olarak değerlendirdiği olay, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ışık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak, kaybolduğu görüldü.  



Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)


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