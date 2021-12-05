Futbol Kayserispor 9 kişi tamamladığı maçı gol yemeden kazandı

Kayserispor 9 kişi tamamladığı maçı gol yemeden kazandı

Futbol

Kayserispor 9 kişi tamamladığı maçı gol yemeden kazandı

Süper Lig'de Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ettiği maçtan 2-0 galip ayrıldı. 34. ve 58. dakikalarda kırmızı kart gören Kayserispor, gol yememeyi başardı.

05 Aralık 2021, Pazar 15:45 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, 9 kişi tamamladığı maçta Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar ligde 3 maç sonra kazandı.

Karşılaşmanın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Thiam attı. Kayserispor'da 34'te Gavranovic, 58'de ise Kolovetsios kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Hikmet Karaman'ın kafasını öperek galibiyeti kutladı.

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