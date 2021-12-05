Kayserispor 9 kişi tamamladığı maçı gol yemeden kazandı
Süper Lig'de Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ettiği maçtan 2-0 galip ayrıldı. 34. ve 58. dakikalarda kırmızı kart gören Kayserispor, gol yememeyi başardı.
05 Aralık 2021, Pazar 15:45 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, 9 kişi tamamladığı maçta Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar ligde 3 maç sonra kazandı.
Karşılaşmanın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Thiam attı. Kayserispor'da 34'te Gavranovic, 58'de ise Kolovetsios kırmızı kart gördü.
Maçın ardından Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Hikmet Karaman'ın kafasını öperek galibiyeti kutladı.