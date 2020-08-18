Kayserispor Artem Kravets ile yollarını ayırdı
Hes Kablo Kayserispor, forvet oyuncusu Artem Kravets ile yolların ayrıldığını duyurdu.
18 Ağustos 2020, Salı 22:17 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Artem Kravets. 2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
AA
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