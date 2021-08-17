Futbol Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Futbol

Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak’tan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman’ı getirdi.

17 Ağustos 2021, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Altay’a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor’da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı.

Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman’ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman’ın Kayseri’ye gideceği, yarın gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi.

DHA

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