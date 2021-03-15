Futbol Kayserispor Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Kayserispor Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Futbol

Kayserispor Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Kayserispor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa bir süre içinde yapılacak.

15 Mart 2021, Pazartesi 14:37 Son Güncelleme:
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Fanatik'in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-Kırmızılı takım son olarak Denizlispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ile her konuda anlaştı.

Son olarak Dan Petrescu'nun görev yaptığı Kayserispor Yalçın Koşukavak'ı kısa süre içinde açıklayacak. Koşukavak ve yardımcıları şu sıralarda Kayseri'de bulunuyor.

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayserispor daha sonra, Samet Aybaba ve Dan Petrescu'yu göreve getirmişti. Yalçın Koşuvak Kayserispor'un bu sezonki 4. tektik direktörü olacak. 

Son olarak Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Kayserispor 31 puanla 15. sırada bulunuyor.

Fanatik

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