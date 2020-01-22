Kayserispor yönetimi Bernard Mensah'ı affetti
Bernard Mensah geçtiğimiz günlerde kamptaki disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı. Başkan Berna Gözbaşı'nın daha önce 'oğlum' dediği Mensah, affedildi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bıraktığı Bernard Mensah'ı sadece 6 gün sonra affetti.
Ara transfer dönemi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Mensah için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bana anne diyor. Ben oğlumu öyle ucuza satmam" demişti.
Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 13 lig maçında takımına 4 asistlik katkı sağladı.
Affedilen Mensah, Kayserispor'un devre arası çalışmalarında takımla beraber antrenmanlara çıkmaya devam edecek.
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