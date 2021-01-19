Kayserispor:2 Başakşehir:0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması, 2-0 Kayseri ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. 24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı. 42. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakip yarı sahayı top sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Kayserispor atağında Alibec'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Henrique'nin sert şutunda, top az farkla auta çıktı.

64. dakikada Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içerisinde Kolovetsios ile mücadele eden İrfan Can yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Serkan Tokat, penaltıyı iptal ederek korner kararı verdi.

75. dakikada savunmadan topu uzaklaştırmak isteyen Ponck'un hatalı pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlak Henrique'de kaldı. Bu oyuncunun şık ara pasında topla buluşan Alibec, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

86. dakikada Attamah'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topla buluşan Kanga'nın şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA



