Kayserispor'da yeni teknik direktör Bülent Uygun, nam-ı diğer 'Bülent Başgan' oldu.





Sezona Hikmet Karaman'la başlayan fakat 7. haftada yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, daha sonra Samet Aybaba ile anlaşmıştı. Aybaba, takımın başında sadece 17 gün kaldıktan sonra istifa etti.





Aybaba'nın ardından Kayseri bu sezonki üçüncü teknik direktörüyle anlaştı ve Bülent Uygun'u takımın başına getirdi. Tecrübeli teknik adam, "Kayseri'ye geldim ve bir görüşme yapacağım. Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız. Sivasspor'u, Gaziantep'i, Eskişehir'i ve Katar'dan Umm Salal'ı kurtardık. Kayserispor'u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var" dedi.





48 yaşındaki teknik adam son olarak Ekim 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştırmıştı.





Bülent Uygun'un teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Umm Salal, Osmanlıspor, Al Gharafa ve Al Rayyan takımları bulunuyor.