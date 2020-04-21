Ekonomi KDV beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı

KDV beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı

Ekonomi

KDV beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı

24 Nisan’da sona eren KDV beyanname verme ve ödeme süresi 28 Nisan’a kadar uzatıldı.

21 Nisan 2020, Salı 18:31 Son Güncelleme:
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Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu yılın şubat ve mart dönemine ait katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresini, 28 Nisan Salı gününe erteledi. Başkanlığın duyurusuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı. 


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