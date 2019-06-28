Mobilya ve beyaz eşya sektörüne sağlanan KDV ile ÖTV indirimleri için son 2 gün. Vatandaşlar internette sıklıkla KDV ve ÖTV indirimlerinin süresinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Peki, KDV ve ÖTV indirimleri ne zaman bitiyor? İşte KDV ve ÖTV indirimlerine ilişkin detaylar…

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine 2 gün kaldı.

Bakanlık tarafından, ekonominin hareketlenmesi, enflasyonla mücadeleye destek ve kur etkisiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için 6 başlıkta başlatılan ve 30 Haziran’a uzatılan vergi düzenlemelerinden yararlanmak için son 2 günlük sürece girildi.

Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.