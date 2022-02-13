KDV’nin düşürülmesiyle ilgili 81 ile talimat! Bakan Muş duyurdu

Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." dedi.

GIDA ÜRÜNLERİNDE NE KADARLIK BİR DÜŞÜŞ OLACAK?

1 kilogramlık yoğurt 14 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 13 liraya düşecek.

1 kilogramlık tereyağ 70 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 65 liraya düşecek.

30'lu yumurta (L-boy) 45 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 42 liraya düşecek.

1 kilogramlık şeker 8 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası7,5 liraya düşecek.

1 kilogramlık zeytinyağı 60 liradan satılırken bu rakam KDV indirimi sonrası 55.5 liraya düşecek.

KDV ORANI YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E İNDİRİLEN GIDA MADDELERİ ŞUNLAR:

1.fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz,

2.fasıl kümes hayvanları,

3.fasıl balık,

4.fasıl yumurta, bal,

5. fasıl bağırsak,

6.fasıl çeşitli sebze fideleri,

7.fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,

8. Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,

9.fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,

10.fasıl hububat,

11.fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.

12.fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu, 15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,

16.fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,

17. fasıl şeker ve şeker mamulleri,

18. fasıl Kakao ve müstahzarları,

19.fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,

20. Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,

21. Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,

22.fasılda yer alan su ve soda.,

23.fasıl zeytin küspesi,

24.fasıl tuz.



