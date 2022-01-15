Ekonomi Keban Baraj gölünde balıkçı ağını çekince şaştı kaldı! Havyarı 2 milyon lira...

Keban Baraj gölünde balıkçı ağını çekince şaştı kaldı! Havyarı 2 milyon lira...

Ekonomi

Keban Baraj gölünde balıkçı ağını çekince şaştı kaldı! Havyarı 2 milyon lira...

Son zamanlarda Keban Baraj gölünde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, şaşkınlık yaşarken, ağa takılan balığı yeniden göle bıraktı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda Keban Baraj Gölünde balıkçıların ağına takılan Sibirya Mersin balığı yeniden görüldü. Sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Celal Bağ, ağı çıkardığında hiç görmediği bir balığın olduğunu fark etti.

Ağa takılan balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Bağ, "Sabah balık avına çıktık. Ağımızı çektiğimizde farklı bir balık ile karşılaştık. Bu balığı görünce ilk önce çok şaşırdım daha önceden farklı arkadaşların da ağına takılmıştı fakat ben ilk defa gördüm. Telefonumla fotoğrafını çektikten sonra balığı, yeniden suya bıraktım” dedi.

Sibirya Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu biliniyor.

İHA

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