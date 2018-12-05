Keçiörengücü - Galatasaray maçında hayrete düşüren görüntü!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turdan dahil oldu. Keçiörengücü ise 3. turda Manisa Belediyespor’u, 4. turda da Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor’u eleyerek 5. tur biletini aldı.

ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

A Spor'da yayınlanan karşılaşmada kameralar vinç desteği ile çekim yaptı.

Tribünde kendisine yer bulamayan bir taraftarın evin çatısı üzerinden karşılaşmayı izledi. Bu tehlikeli görüntü ekranlarına yansıyan sporseverler hayrete düştü.

Balkonda maç keyfi yapan iki kadın da kameralara böyle yansıdı...











