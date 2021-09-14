Evcil Dostlar Kedilerde ağız kokusu neden olur?

Kedilerde ağız kokusu neden olur?

Evcil Dostlar

Kedilerde ağız kokusu neden olur?

Tıpkı insanlarda olduğu gibi evcil hayvanlarda da ağız kokusu sorunuyla karşılaşabiliriz. Kedilerin nefeslerinde bazı nedenlerden ötürü koku olabilir. Kedi sahibiyseniz, sevimli dostunuzun ağız kokusunun nedenlerini bilmeniz son derece önemli. 'Kedilerde ağız kokusu neden olur?' sorusunun cevabı haberimizde...

14 Eylül 2021, Salı 16:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İnsanlar gibi kedilerin de bazı sebeplerden ötürü ağzı kokabilir. Bunun nedenleri arasında biyolojik ve çevresel durumlar da var. Kedilerin ağız kokusuna çözüm bulabilmek için öncelikle ağız kokusunun neden meydana geldiğini çözmek gerekir. Kedilerde ağız kokusu şu gibi nedenlerden dolayı olabilir:

  • Kedilerin ağızları yeterince temiz olmadığı zaman bakterilerden dolayı ağızları kokabilir.
  • Diş ve dişeti hastalıkları nedeniyle bu sorun meydana gelebilir.
  • Kalitesiz beslenme
  • Bazı cilt hastalıkları
  • Yediği mama türü

Özellikle yetersiz hijyen nedeniyle kedilerin ağızları kokabilir. Yetersiz hijyen ağızlarında bakterilerin çoğalmasına yol açar ve ağız kokusu ortaya çıkar. Solunum yolu hastalıkları da ağız kokusuna sebep olabilir.

KEDİLERİN AĞZI KOKTUĞU ZAMAN NE YAPILMALI?

Kedilerin ağzı koktuğu zaman öncelikle soruna bağlı olarak çözüm yöntemleri ele alınmalı. Örneğin doğru beslenme yapılmalı, kaliteli mama kullanılmalı, diş sağlığına dikkat edilmeli ve periyodik olarak veterinere götürülmeli.


İlgili Haberler
Kedilerin 7 ayrı karakteristik davranışı varKedinizin vazgeçemeyeceği 3 temel besin maddesi


BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Köpeklerin sıklıkla yaptığı 5 garip davranış ve anlamı