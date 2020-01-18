Kedisini 320 bin dolardan satışa çıkardı

Novorossiyk’te yaşayan Georgiy isimli bir kişi, internette doğaüstü güçleri olduğunu ileri sürdüğü, ‘benzersiz’ bir kediyi satışa sundu.

Georgiy’nin iddiasına göre, iki yıl önce Sibirya’da yerel bir şifacının mezarında karşılaştığı kedi, eve dönerken peşinden geldi. O da bunun bir işaret olabileceğini düşünerek kediyi yanına aldı, o zamandan beri hayatı iyi yönde çarpıcı şekilde değişti. Mezara gidip dileklerde bulunmadan önce hayatındaki diğer her şey gibi kötü durumda olan sağlığında da ciddi bir düzelme oldu. Georgiy, “Bir şüpheye düştüğümde mutlaka bir rüya görüyorum. Her şey açığa kavuşuyor ve ne yapmam gerektiği söyleniyor” dedi.

Georgiy, kediyi satma nedenini de şöyle açıkladı: “Kedi rüyamda bana kendisini satıp kazandığım parayı hayır için, daha fazla ihtiyacı olan birine vermemi söyledi.”

Rus basınına göre, ‘şifacı’ kedinin sahibi, bu fiyatı dikkat çekmek için koyduğunu, pazarlığa açık olduğunu da ifade etti.





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