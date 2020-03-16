Keisuke Honda 5 kıtada da gol atan dünyadaki ikinci oyuncu oldu

Keisuke Honda kariyeri boyunca Japonya'da, Hollanda'da, Rusya'da, İtalya'da, Meksika'da, Avustralya'da ve son olarak Brezilya'da oynadı.

Seiryo, Nagoya, Venlo, Vitesse, CSKA Moskova, Pachuca, Melbourne Victory ve Botafogo'da oynayan Honda, 5 kıtada da gol atmayı başardı.

Ocak ayında Botafogo'ya transfer olan Honda, Rio de Janeiro eyaletinin yıllık futbol şampiyonası olan Carioca Ligi'nde Cambu'ya karşı golünü atarak takımına 1 puanı getirdi.

30. dakikada ağları sarsan Honda, bu golüyle Romario'nun ardından 5 kıtada gol atan ikinci oyuncu oldu.

Honda'nın kariyerinde 459 maç, 99 gol ve 80 asist bulunuyor. Japon oyuncu son olarak kariyerini üst düzey bir takımda devam edebilmek için twitter hesabından Manchester United'a "Bana bir sözleşme önerin. Paraya ihtiyacım yok fakat iyi bir takımda, iyi takım arkadaşlarıyla oynamaya ihtiyacım var" mesajını göndermiş, eski takımı Milan'ı etiketleyerek ise "Size yardım etmeyi her zaman isterim. Bana ihtiyacınız olduğunda beni arayın" yazmıştı.

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