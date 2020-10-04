Futbol Kemal Ademi, Fenerbahçe'de

Kemal Ademi, Fenerbahçe'de

Futbol

Kemal Ademi, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

04 Ekim 2020, Pazar 23:27 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.

Kemal Ademi, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.

AA


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