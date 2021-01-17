Futbol dünyasının emektar gazetecilerinden ve spor yorumcularından Kemal Belgin, Mesut Özil hakkındaki yorumuyla gündeme oturdu. 75 yaşındaki yorumcu, A Spor'da Özil transferini değerlendirirken kullandığı memnuniyetsiz ifadelerle tepki çekti.

"Fenerbahçe Mesut'u almış. Kimin yerine oynayacak?" diyen Belgin, özellikle sosyal medyada Özil hayranları tarafından ti'ye alındı. Özil gibi dünya yıldızlarının fırsat transferi olduğunu savunan futbolseverler, bunun bir şans olduğunu ve Mesut'un direkt ilk 11 oynayacağını savundu.





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Kemal Belgin'in tam yorumu ise şöyle:

Diyelim Mesut Özil'i aldılar. Kimin yerine oynayacak, Pelkas var, Sosa var, Mert Hakan Yandaş var, Ozan var. 'Ben ondan daha iyiyim' der.