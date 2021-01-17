Futbol Kemal Belgin, Mesut Özil için "Fenerbahçe'de kimin yerine oynayacak?" deyince kıyamet koptu
  • Haberler
  • Futbol Haberleri
  • Kemal Belgin, Mesut Özil için "Fenerbahçe'de kimin yerine oynayacak?" deyince kıyamet koptu

Kemal Belgin, Mesut Özil için "Fenerbahçe'de kimin yerine oynayacak?" deyince kıyamet koptu

Futbol

Kemal Belgin, Mesut Özil için 'Fenerbahçe'de kimin yerine oynayacak?' deyince kıyamet koptu

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Spor Ajansı programında gündemdeki Mesut Özil transferini değerlendirdi. Fenerbahçeli olduğu bilinen Kemal Belgin'in Özil hakkındaki yorumu Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

17 Ocak 2021, Pazar 13:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Futbol dünyasının emektar gazetecilerinden ve spor yorumcularından Kemal Belgin, Mesut Özil hakkındaki yorumuyla gündeme oturdu. 75 yaşındaki yorumcu, A Spor'da Özil transferini değerlendirirken kullandığı memnuniyetsiz ifadelerle tepki çekti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

"Fenerbahçe Mesut'u almış. Kimin yerine oynayacak?" diyen Belgin, özellikle sosyal medyada Özil hayranları tarafından ti'ye alındı. Özil gibi dünya yıldızlarının fırsat transferi olduğunu savunan futbolseverler, bunun bir şans olduğunu ve Mesut'un direkt ilk 11 oynayacağını savundu.



Kemal Belgin'in tam yorumu ise şöyle:

 Diyelim Mesut Özil'i aldılar. Kimin yerine oynayacak, Pelkas var, Sosa var, Mert Hakan Yandaş var, Ozan var. 'Ben ondan daha iyiyim' der.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diego Perotti ile hafta içi görüşülecek: Sözleşmesi feshedilebilir