Kemanın Kraliçesi Giselle Tavilson büyüledi

Büyüleyici sahnesi ve kusursuz performansıyla günümüzün en iyi keman virtüözlerinden biri olarak gösterilen Giselle Tavilson, özel yapım elektro akustik kemanı ile davetlilere unutamayacağı bir gece yaşattı. Performansıyla çevresine neşe saçan Giselle Tavilson’un ritmine ayak uyduran davetliler de kendini piste atarak kemanın eşsiz melodisiyle dans etmeye başladı. Enerjisiyle izleyenlere renkli anlar yaşatan güzel sanatçı, çaldığı parçalarla herkesin nefesini kesti.



