Kentsel dönüşümde garanti modeli devreye girdi

Bu kapsamda Emlak Katılım’ın geliştirdiği 4 yeni finansman modeli devreye girdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; yeni finansman modelleri, vatandaş ve müteahhit arasında yaşanacak muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçerek taraflara güven verecek çözümleri içeriyor.

120 AYA KADAR KAYNAK

Güçlendirme, yerinde birebir dönüşüm (emsal artışı olmayan), yerinde dönüşüm (emsal artışı olan) ve alansal dönüşüm olmak üzere 4 adet iş modeli tasarlayan Emlak Katılım, her 4 modelde de kat maliklerine 120 aya kadar finansman kullandırılabiliyor.

Ayrıca kentsel dönüşüm finansmanlarında, konut için azami 200 bin TL ve güçlendirme için azami 80 bin TL olmak üzere 120 ay vadeye kadar ve yıllık kâr payı oranı üzerinden 400 baz puan devlet desteğinden faydalanılabiliyor.

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