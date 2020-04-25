Kentsel dönüşümde kira yardımı 4 yıla uzadı

Bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında 36 ay (3 yıl) olan kira yardımı süresi 48 aya (4 yıl) çıkarıldı. Bu süre riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay olarak devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuya ilişkin yönetmeliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçerlilik tarihi de 1 Ocak 2020 oldu. Yani yılbaşından itibaren dönüşüme giren alanlar bu haktan yararlanabilecek. Yapılan düzenlemeyle, kira yardımının 5 aya kadar olan peşin ödeme süresi de 1 yıla çıkarıldı. Böylece hak sahipleri kira yardımının dörtte birini peşin alabilecek.

500 metrekare alanda teminat şartı kalktı

Kentsel dönüşümde mağduriyetleri önlemek için riskli yapıların bulunduğu parsellerde müteahhit yapı ruhsatı almadan önce yapı maliyetinin yüzde 10’u kadar teminat göstermek zorunda. Ancak bu durum ticari amacı olmadan binasını kendisi dönüştürmek isteyenleri zorladı. Yayımlanan yönetmelikle, tek parselde en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyorsa, üçüncü şahıslara satış yapılmaması şerhiyle teminat mecburiyeti aranmayacak. Böylece vatandaşın teminat masrafı da olmayacak.

Mağduriyet önlendi

Bakanlığın ilan ettiği riskli ve rezerv yapı alanlarında yürütmeyi durdurma, plan iptalleri, arazi problemleri gibi sorunlar nedeniyle projelerin 36 ay olan teslim süresi uzayabiliyordu. Vatandaş da 36 aydan fazla kira yardımı alamadığı için proje bitmediğinde mağdur oluyordu. Yapılan düzenlemeyle vatandaşın mağdur olmasının önüne geçilecek.

İllere göre destekler

715 LİRA : Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Sinop, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis.

: Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Sinop, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis. 810 LİR A: Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce. ■ 905 LİRA: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale.

A: Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce. ■ 905 LİRA: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale. 995 LİRA: Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van.

Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van. 1.085 LİR A: Adana, Antalya, Bursa, Konya.

A: Adana, Antalya, Bursa, Konya. 1.150 LİRA: Ankara, İstanbul, İzmir.





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