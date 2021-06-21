Milli takımda moraller bozuk ancak Kerem Aktürkoğlu'nun morali biraz daha fazla bozuk. 30 kişilik aday kadroya çağrıldıktan EURO 2020'ye gidecekk nihai kadroya gitmesi beklenmeyen Kerem, hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda iyi işler yapıp 26 kişilik kadroya kalmaya hak kazanmıştı.

Milli takımın İtalya ve Galler maçlarındaki kötü performansı sonrası İsviçre maçında daha önce oynamayan Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı gibi isimlerin ilk 11'de ya da sonradan değerlendirilmesi bekleniyordu.

Ancak Şenol Güneş kadro inadından vazgeçmedi. Abdülkadir Ömür 3 maçta da maç kadrosuna alınmayan tek isim olurken, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise hiç süre alamadı. Taylan Antalyalı ve Orkun Kökçü ise sayılı dakikalar oynayabildi.