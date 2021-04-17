Kerem attı, Galatasaray kazandı

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş’la puan farkını 6’ya düşürdü.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakada 9. dakikada Fousseni Diabate’nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, ilk yarıyı 19. ve 39. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan bulduğu golle 3-1 üstünlük kuran Galatasaray, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı. Ligde galip gelemediği son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkaran Galatasaray, Ege temsilcisi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 65’e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş’la puan farkını 6’ya indirdi. Göztepe ise üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından yaşadığı yenilgiyle 46 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu’nun 6. golü

Süper Lig’de daha önce Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü maçlarında birer golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşmasında üç gol birden atarak bu sezon 6. golüne ulaştı. Kerem Aktürkoğlu, en son Anagold 24Erzincanspor formasıyla Artvin Hopaspor maçında hat-trick yapmıştı. Galatasaray’da bu sezon Younes Belhanda Gençlerbirliği karşısında, Mbaye Diagne de Çaykur Rizespor maçında 3 gol birden atmıştı.

Diabate 3. golünü attı

Takımının tek golüne imza atan Göztepeli Diabate, bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarının ardından 3. golünü kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 35’inci haftasında Göztepe’ye konuk olan Galatasaray’da devre arasında İngiltere’nin Brentford takımından gelen 21 yaşındaki forvet Halil İbrahim Dervişoğlu, bu sezon ilk kez 11’DE sahaya çıktı. Genç oyuncu Galatasaray’ın Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakalarda oyuna sonradan dahil olmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim golcüler Falcao ve Mohamed’in yokluğunda Halil’e şans verdi.

GALATASARAY’DA EKSİK ÇOK

Galatasaray’da cezalı oyuncular Donk ve Babel ile sakatlıkları devam eden Falcao, Linnes, Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Mohamed İzmir’de forma giyemedi. Terim, bu maça 8 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray’da Göztepe’ye karşı Yedlin’in yerine Şener, Donk’un yerine Luyindama, Ömer’in yerine Saracchi, Etebo’nun yerine Taylan, Emre Akbaba yerine Emre Kılınç, Babel’in yerine Feghouli, Oğulcan’ın yerine Kerem ve Mohamed yerine de Halil görev yaptı.

ALBAYRAK OYUNCULARI KARŞILADI

Galatasaray’da yönetimde yaşanan krizlerin ardından İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, takımı yalnız bırakmadı. Albayrak, oyuncuları stat girişinde karşıladı. Tek tek oyunculara başarılar dileyen Abdürrahim Albayrak ardından protokol tribünündeki yerini aldı.

STOPERDE BERKAN OYNADI

Ev sahibi Göztepe’de kritik karşılaşmada koronavirüse yakalanan stoper Alparslan Öztürk, sakatlığını bulunan Marko Mihojejevic ve hafta içinde kulüple yollarını ayıran Titi takımdaki yerini alamadı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik patron Ünal Karaman, savunmanın göbeğinde Atınç’ın yanında sol bek Berkan Emir´e şans verdi. Berkan´ın yerine defansın solunda ise Dzenan Burekovic görev yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman geçen hafta Hatayspor’la oynanan maçın kadrosundan iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam Alpaslan’ın yokluğunda Burekovic’e formayı verirken, Tripic’i yedeğe çekip Ndiaye’yı 11’desahaya sürdü.

İKİ TAKIMIN 67’NCİ RANDEVUSU

Türk futbolunun iki önemli sarı-kırmızılı kulübü 67’nci kez karşı karşıya geldi. Tarafların geride kalan 66 karşılaşmasında Göztepe sahadan 13 kez galip ayrıldı. İstanbul ekibi 38 mücadeleyi kazanırken 15 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Göztepe ve Galatasaray İzmir’de ise 33’üncü kez kozlarını paylaştı. İzmir’in sarı-kırmızılı ekibi taraftarı önünde 10 kez gülerken, Galatasaray 16 maçı kazandı. 10 randevu ise berabere sonuçlandı. Göztepe geçtiğimiz sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda ağırladığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmişti. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı ise Galatasaray 3-1 kazandı. Galatasaray, ilk kez Göztepe’nin yeri evi Gürsel Aksel Stadı’nda sahaya çıktı.

KARAMAN İÇ SAHADA KAYBETMEDİ

Ünal Karaman ile Fatih Terim 5’inci kez teknik adam olarak birbirlerine rakip oldu. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman daha önce Trabzonspor ve Çaykur Rize’nin başında Terim’e karşı ter döktü. Ünal Karaman sahadan 2 kez galip ayrıldı. Bir maç beraberlikle biterken, 1 müsabakayı Fatih Terim kazandı. Karaman daha önce Fatih Terim’e karşı ev sahibi olduğu 3 maçı da kaybetmedi.

DHA - AA