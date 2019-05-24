Kerevitte uyuşturucu tespit edildi
İngiltere'de tatlı sularda yaşayan karidesler incelendi. İnceleme sonucunda kokain, ketamin, lidokain ve çeşitli kimyasal uyuşturucu kalıntılarına rastlandı
İngiltere’de Kings College ve University of Suffolk üniversitelerinden araştırmacılar, kırsal bölgedeki tatlı sularda yaşayan karidesleri inceledi.
HEPSİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
İnceleme sonucunda hepsinde kokain, ketamin, lidokain ve çeşitli kimyasal uyuşturucu kalıntılarına rastladı.
"ŞAŞIRTICI DERECEDE GARİP"
Environment International dergisinde yayımlanan araştırmada, her örnekte bu uyuşturuculara rastlamanın şaşırtıcı derecede garip olduğuna dikkat çekildi.