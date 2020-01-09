Hem meze olarak servis edebileceğiniz hemde yemeklerinizin yanına salata olarak ekleyebileceğin kereviz salatası tarifi oldukça pratiktir. Lezzetli olduğu gibi aynı zaman da oldukça yararlı olan kereviz salatası tarifi için "kereviz salatası tarifi, kereviz salatası nasıl yapılır" haberimizde bulabilirsiniz.

Kereviz salatası tarifi

Kereviz salatası malzemeleri

- 1 adet orta boy kereviz

- 1,5 su bardağı süzme yoğurt

- 3 yemek kaşığı mayonez

- 2 diş sarımsak

- Dereotu

- 1 çay bardağı ceviz

- Tuz

Kereviz salatası üzeri için;

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı ceviz

Kereviz salatası yapılışı

İlk olarak sarımsaklı yoğurt hazırlanır ve isteğe bağlı içerisine mayonez eklenebilir. Bir avuç kadar dereotu ve ceviz yoğurdun içine atılıp karıştırılır. Kereviz kabukları soyulup rendelenir. Bu işlemi yaparken oldukça hızlı olunması gerekir çünkü kereviz kararma yapar. Hazırlanan yoğurdun içine kerevizler eklenir. Kullanıma göre tuz ilave edip iyice karıştırılır. Servis tabağına alınıp üzerine zeytinyağında kızdırılan ceviz ilave edilir.

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