Kök ve yapraklarıyla birlikte tüketilen bir sebzedir kereviz. İçerisinde bir sürü vitamin, mineral ve bitkisel gıdalar barındırır. Uzmanlar kerevizin düzenli tüketildiğinde ileri dönük hastalıkların ortaya çıkmasını ya geciktirdiğini yada önlediğini söylüyor. Kerevizin faydaları nelerdir sorusuna cevap arayanlar detaylar haberimizde.

Kereviz, yaprakları ve de kökleri yiyecek olarak tüketilmektedir. Kerevizin boyu 2 metreye kadar yükselebilmektedir. Çiçekleri ise, 3 mm çapa sahip, krem ile beyaz arasında bir renktedir. Kereviz bitkisinin çeşitli kısımlarından faydalanılmaktadır. Bu kısımlar bitkinin tohumları, kökü ve otudur. Bu bitkinin köklerinden yemek yapılmaktadır. Yaprakları ise salata yapımında kullanılmaktadır. Kereviz bitkisinin tohumları ise, şifa amacıyla kullanılmaktadır. Tohumları şifa amacıyla kullanmak için, bu tohumlardan eter yağı, çay ve doğal ilaç yapılmaktadır.

Kerevizin faydaları nelerdir?

⦁ Yapısında potasyum, sodyum, kalsiyum ve manganez gibi çok çeşitli mineraller içerir.

⦁ Çok iyi bir A ve C vitamini kaynağıdır.

⦁ Astıma fayda sağlar.

⦁ Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

⦁ Kalp krizi geçirme ve felce yakalanma riskini azaltır.

⦁ Kan basıncını kontrol eder.

⦁ Doğal bir anioksidandır.

⦁ İyi bir idrar söktürücüdür. Böylece fazla sıvının vücuttan dışarı atılmasına yardım eder.

⦁ İdrar yolu enfeksiyonlarına fayda sağlar.

⦁ Vücuttaki sıvı dengesini düzenler.

⦁ Tükürük salgısını ve mide suyunu arttırır. Bunun sonucunda da hazmı kolaylaştırır. Sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olur.

⦁ İştah açıcı özelliği vardır.

⦁ Bağırsaklarda gaz birikmesini önler, bağırsak hareketlerine fayda sağlar. Bağırsaklarda kramp oluşmasını önler.

⦁ Bağışıklık sistemini güçlendirmesi de kereviz faydaları arasındadır.

⦁ Diyabet yani şeker hastalığına karşı da fayda sağlar.

⦁ Mide ağrısına iyi gelir.

⦁ Dizanteri ve sarılık gibi rahatsızlıklar için de faydalıdır.

⦁ Cinsel isteği arttırır, afrodizyak özelliği vardır.

⦁ Yaraların ve yanıkların kolay iyileşmesine yardım eder.

⦁ Antibakteriyel özelliği vardır.

⦁ Cildi güzelleştirir. Akne gibi cilt sorunlarına karşı fayda sağlar.

⦁ Sedef ve vitiligo gibi cilt hastalıklarında yararlıdır.

⦁ Balgam söktürücüdür.

⦁ Kadınların adet dönemi yani regl dönemlerinin düzenlenmesine yardım eder. Geciken menstrual döngüyü düzene sokar.

⦁ Zengin mineral içeriği sayesinde kronik yorgunluğu giderici özelliği vardır.

⦁ Göz şişkinliklerine karşı lapa olarak kullanılabilir.

⦁ Yüksek lif içeriğine sahiptir.

⦁ Nefrit ve hepatit hastalıklarına karşı fayda sağlaması da kereviz faydaları arasındadır.

⦁ Gut hastalığına karşı faydalıdır. Özellikle bu şifalı sebzenin tohumları gut hastalığına karşı kullanılarak şifa bulunabilir.

⦁ Özellikle yaşlılarda hafıza kaybı ve unutkanlık için fayda sağlar.

⦁ Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir. Vücuttaki toksin maddelerin atılmasına yardım eder. Böbrek taşlarının düşürülmesine de fayda sağlar.

⦁ Vücuttaki şişkinliğin ve ödemin atılmasına yardım eder.

⦁ Anemi yani kansızlık için de büyük fayda sağlar.

⦁ Sistit yani idrar yolu iltihabı için faydalıdır.

⦁ Karaciğeri koruyucu özelliği vardır.

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