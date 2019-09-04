Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Fernando Muslera, Okan Kocuk

Defans: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo, Ryan Donk

Orta saha: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Emre Mor

Forvet: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone

TFF'ye gönderilecek Süper Lig listesi için yabancı oyuncuların birinin lisansını çıkaramayacak olan Galatasaray'da Linnes'in Şampiyonlar Ligi kadrosundan kesik yemesi, TFF listesinde de olmayacağına işaret ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamacak olması şaşırtan isimlerden bir diğeri ise Jimmy Durmaz.

Sarı-kırmızılı ekipte Martin Linnes ve Jimmy Durmaz haricinde, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba da Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.