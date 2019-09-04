Kesik yiyenler belli oldu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi. Takımlar Şampiyonlar Ligi kadrolarını UEFA'nın kısıtlamaları çerçevesinde belirli kotalara göre ayarlamak zorunda. Galatasaray'da da bu sebeple bazı isimler kesik yedi.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Fernando Muslera, Okan Kocuk
Defans: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo, Ryan Donk
Orta saha: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Emre Mor
Forvet: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone
TFF'ye gönderilecek Süper Lig listesi için yabancı oyuncuların birinin lisansını çıkaramayacak olan Galatasaray'da Linnes'in Şampiyonlar Ligi kadrosundan kesik yemesi, TFF listesinde de olmayacağına işaret ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamacak olması şaşırtan isimlerden bir diğeri ise Jimmy Durmaz.
Sarı-kırmızılı ekipte Martin Linnes ve Jimmy Durmaz haricinde, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba da Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.