Kültür & Sanat Kezzo ile Hayat Hikayesi ve Şarkıları Üzerine - Meraktan Soruyorum

Kezzo ile Hayat Hikayesi ve Şarkıları Üzerine - Meraktan Soruyorum

Kültür & Sanat

Kezzo ile Hayat Hikayesi ve Şarkıları Üzerine - Meraktan Soruyorum

MACH7NE, Karanlık, Kafamın İçi ve son olarak Uzun Yolda Hiphop albümlerini yayınlayan Türkçe Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Kezzo ile mühendislikten Rap müziğe uzanan yolculuğunu konuştuk.

05 Kasım 2021, Cuma 14:43 Son Güncelleme:
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