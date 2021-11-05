Haberler Kültür & Sanat Haberleri Kezzo ile Hayat Hikayesi ve Şarkıları Üzerine - Meraktan Soruyorum Kezzo ile Hayat Hikayesi ve Şarkıları Üzerine - Meraktan Soruyorum Kültür & Sanat MACH7NE, Karanlık, Kafamın İçi ve son olarak Uzun Yolda Hiphop albümlerini yayınlayan Türkçe Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Kezzo ile mühendislikten Rap müziğe uzanan yolculuğunu konuştuk. 05 Kasım 2021, Cuma 14:43 Son Güncelleme: 05.11.2021 14:43 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Meraktan Soruyorum Kezzo Uzun Yolda Hiphop Eren Mutluay podcast Yazarlarımızdan Oturuma jean ceket, t-shirtle başkanlık eden kadın senatör Şule Özdemir Metin Akpınar ile muhabbet Şirin Sever Bir Star'la ünlü olan göl Burak Akkul İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’na yeniden merhaba diyor! Gözde Hatunoğlu Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi? Bengisu Özkes Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar Ayça Okay Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş Gülüm Dağlı Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak Gizem Şeho BUNLARI DA OKUYUN Lösemide tedavi oranı yüzde 85’e yükseldi Araştırmalar kanıtladı. Kadınlar erkeklerden daha duygusal değil Alparslan Özmol yeni tarzıyla dikkat çekti Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz evleniyor mu? Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler