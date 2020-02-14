Türkiye’nin en çok üretim yapan hip-hop label’ı olan RedKeys Music’in de sahibi olan sanatçı, vizyonu ve sanatçılarına verdiği destekle kültürün de bayrak taşıyıcısı konumuna geldi. Çok yönlü yeteneğine farklı karakterlerde hayat veren başarılı rap yıldızı, Trap Kont serisinde yarattığı “Flash” karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dinleyicilerin son olarak 2015 yılında yayınlanan ikinci Flash albümü Trap Kont 2’de karşılaştıkları karakter, o günden bu güne kimi zaman bazı şarkılarda kendini göstererek sıkı takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Trap Kont 2.5’ta, yarattığı Flash karakterinin olgunluk dönemini temsil ettiğini aktaran sanatçı, bu albümde Flash’ın yer altından yeryüzüne çıkışını simgelediğini belirtiyor.

Trap Kont 2.5 albümünün müjdesini sosyal medya üzerinden verdiği günden beri hayranlarında uyandırdığı beklentiyi kat be kat arttıran başarılı sanatçı, bugün beş şarkıdan oluşan yeni albümünü dinleyiciyle buluşturuyor.

5 şarkıda iş birliği

Trap Kont 2.5 albümünde yine farklı bir isimle adlandırdığı prodüktör/besteci karakteri Barry Allen ile beş şarkıda iş birliği yaparken, 96 ve Yiğit Boyunağa albümdeki iki şarkının müziklerinde kendisine destek veriyor. Mix ve mastering işlemlerinde yine Barry Allen imzasını gördüğümüz albümün kapak fotoğrafı ise Hamdi Atay tarafından çekildi.



