Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, muhalefetin kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına ilişkin olarak, ‘Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor’ açıklamasını yaptı.

Bakanlığının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkarım, savunurum" dedi.

Sabah gazetesinden yer alan habere göre, Bilgin şu ifadeleri kullandı:

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan güvenlik görevlisi olmaz. Bunu durdurdum, vermeyeceğiz. Fondan, toplum yararına fayda üretecek çalışmanın nasıl yapılacağı, ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Kanun ile yönetmelik arasında bazı sorunlar vardı. Yönetmeliği değiştiriyorum, bunu tamamen İşsizlik Sigortası Kanunu'nun fonksiyonlarına dönüştüreceğiz. Bürokratik ihmalleri, geçmişten kalan bazı sorun ve alışkanlıkları ortadan kaldıracağız.

Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben tazminatı savunan bir adamım. Bu konuda yazılarım var. Onu nereden çıkardınız? Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkar savunurum.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA GRUBUNU OLUŞTURDUK"

Çalışma grubunu oluşturduk. Alternatif maliyet modelleri çıkarılıyor, kapsayıcılığının ne kadar geniş ya da dar olacağı, hangi unsurları, süreleri, personeli kapsayacağına dair çalışılıyor. Bittikten sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sendikalarla bir araya geleceğiz. Ek gösterge için gerekli kaynak yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak."

SÖZLEŞMEYE UYMAYANA CEZA

(Bazı üniversitelerin toplu sözleşmeden istifade etmemesi) Bunlar bizim yaptığımız toplu sözleşme çerçeve anlaşmasının içindedir. Rektörler veya işverenler, buna uymak zorundadır. Aksi halde haklarında gerekli her türlü yasal işlemi yaparız. Toplu sözleşmenin hukuki niteliği kanun düzeyindedir. Kamu işverenlerinin buna uymamak gibi keyfiyetleri yoktur.