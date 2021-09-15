Kıdem tazminatında flaş detay! Emeklilik, taşınma, evlilik...

Örneğin; kadın çalışanlar evlilik nedeniyle işten kendi isteğiyle ayrılabiliyor. Bunun önünde yasal bir engel yok. Üstelik bu ayrılıkta haklarını da eksiksiz alabiliyor. Bu haklardan biri kıdem tazminatı.

BAŞKA İŞTE ÇALIŞABİLİR

Kadın çalışanların, istifa halinde kıdem tazminatını alabilmesi için iş sözleşmesini evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshetmesi, evliliği gösteren belgeyi işverene sunması ve feshin gerekçesinin ‘evlilik’ olduğunu açıkça belirtmesi gerekiyor. Evlendikten sonra 1 yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadının, başka bir yerde yeniden çalışmasına herhangi bir engel yok. Hamilelik veya doğum sebebine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor.

EMEKLİLİK PRİMİ DOLDUYSA

8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren kadın çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘kıdem tazminatı alabilir ’ yazısını alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 9 Eylül itibarıyla işe girenlerde ise iki şart aranıyor. Bunlar; ya 7000 gün prim süresi dolacak ya da 25 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte en az 4500 gün prim ödenmiş olacak.

İŞYERİ BAŞKA ŞEHRE TAŞINIRSA

Çalışmakta olduğu işyeri, bir belediye (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) sınırını aşacak şekilde taşınırsa ve kadın işçi ile işveren arasında var olan hizmet sözleşmesinde aksi yazmıyorsa, yeni adrese gitmek zorunda değil. Bu durumda da hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değiştirildiği için işveren, işçilerine kıdem tazminatı ödemek zorunda. Başvuru 6 işgünü içinde yapılmalı.

TEHLİKELİ İŞLERİ REDDEDEBİLİR

İşin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşamı için tehlikeli olursa, işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlalleri de haklı fesih kapsamında değerlendirilir. Eksik ve zamanında ödenmeyen ücret nedeniyle istifa durumu da kıdeme imkan tanır.