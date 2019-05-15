Kıdeme yan ödeme dopingi!

Kıdem tazminatı çalışılan her yıl için bir brüt maaş olarak ödeniyor. Bu ödemeden sadece Damga Vergisi kesilebiliyor. 1 yıldan fazla süreler eğer yıla tamamlanmıyorsa, örneğin 3 yıl 8 ay çalışıldıysa bu 8 ay da hesaplanarak ödeniyor. Birçok işyeri gerçek maaş yerine bordrolara asgari ücret yazıyor ve SGK’ya bunun üzerinden prim ödüyor. Bu yüzden işçi daha az tazminat almak zorunda kalıyor.

MUTLAKA SAKLAYIN

Maaşlar düşükten gösteriliyorsa, bordroda gerçek maaşınız yoksa aldığınız fazla parayı gösterir belgeleri mutlaka saklayın. Bu belgelerle işten ayrıldıktan sonra önce arabulucuya başvurup tazminatınızı artırabilir ve gerçek maaşınız üzerinden alabilirsiniz. Tazminatı artıran bir diğer konu ise devamlılık arz eden ek ödemeler.

TOPLAMDA RAKAM BÜYÜK

Örneğin; bir çalışanın brüt maaşı 3 bin lira. Bu çalışan her ay 800 lira da prim alıyorsa, 10 yıl sonunda alacağı tazminat 30 bin lira değil 38 bin lira olacak. Bu hakkını kullanmasa bu işçi 8 bin lira daha az tazminat alabilir.

NELER DAHİL EDİLEMEZ?

☛ Yıllık izin ücreti

☛ Evlenme yardımı

☛ Hafta tatil ücreti

☛ Bayram harçlığı

☛ Hastalık yardımı

☛ Genel tatil ücreti

☛ Doğum yardımı

☛ Ölüm yardımı

☛ İzin harçlığı

☛ Seyahat primleri

☛ Devamlılık göstermeyen primler

☛ Fazla çalışma ücreti

☛ İş arama yardımı

☛ Harcırah (Yolluk),

☛ Bir defalık verilen ikramiyeler.

DEVAMLILIĞI OLAN ÖDEMELER TAZMİNATI ARTIRIR

✔ Yemek yardımı

✔ Ramazan kolisi

✔ Gıda yardım

✔ Yakacak yardımı

✔ Eğitim yardımı

✔ Konut yardımı

✔ Giyecek yardımı

✔ Erzak yardımı

✔ Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli

✔ Unvan tazminatı

✔ Aile yardımı

✔ Çocuk zammı

✔ Temettü

✔ Havlu ve sabun yardımı

✔ Taşıt yardımı

✔ Yıpranma tazminatı

✔ Nitelik zammı

✔ Özel sağlık sigortası

✔ Özel hayat sigortası

✔ Mali sorumluluk tazminatı

✔ Bayram harçlığı

✔ Lojman tahsisi

✔ Aydınlatma, yakıt, su bedeli

✔ Teşvik primi

✔ Devamlı ödenen primler. (Posta)