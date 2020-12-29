Siyaset Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin olayı ile ilgili herakete geçti

Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin olayı ile ilgili herakete geçti

Siyaset

Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin olayı ile ilgili herakete geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da CHP'li bir vekilin Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili aileye 'Davadan vazgeçin' dediği iddiası ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

29 Aralık 2020, Salı 15:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili CHP'li bir vekilin aileye "Davadan vazgeçin" dediği iddiasından, dernekler düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başlarını aktardı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dernekler düzenlemesi 

Televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, dernekler düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesine gideceklerini ve çalışmaların başladığını söyledi.

Pınar Gültekin cinayeti 

CHP'li bir vekilin Pınar Gültekin'in ailesine "Davadan çekilin" dediği iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "HTS kayıtlarını istedim, vekilimiz 'İspatlarlarsa istifa ederim' diyor" değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Haberler
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?


Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? 

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için "Benim irademde olan bir olay değildir” dedi.

Erken seçim çağrısı 

Hükümete erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Karar verirlerse vatandaş üstündeki mali yük azalır” ifadelerini kullandı.

HDP kapatılsın tartışması 

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" sözlerine ilişkin "Parti demokrasinin olmadığı yerde kapatılır" dedi.

Ekonomi ve yargıda reform 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve yargıda reform yapılacağına ilişkin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını söyledi.

İlgili Haberler
İstanbul'da öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüYakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer ile ilgili kahreden detay: Bu akşam online eğitim verecektiAYM'den Osman Kavala hakkında ret kararı



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Hakan Çelik
Teknolojide devrim
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Programlarına uymayan partiler n’olacak...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Püf noktası
Rauf Tamer
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER CHP'li vekil Süleyman Girgin'den Pınar Gültekin açıklaması