Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin olayı ile ilgili herakete geçti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da CHP'li bir vekilin Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili aileye 'Davadan vazgeçin' dediği iddiası ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
29 Aralık 2020, Salı 15:14 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili CHP'li bir vekilin aileye "Davadan vazgeçin" dediği iddiasından, dernekler düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başlarını aktardı.
Dernekler düzenlemesi
Televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, dernekler düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesine gideceklerini ve çalışmaların başladığını söyledi.
Pınar Gültekin cinayeti
CHP'li bir vekilin Pınar Gültekin'in ailesine "Davadan çekilin" dediği iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "HTS kayıtlarını istedim, vekilimiz 'İspatlarlarsa istifa ederim' diyor" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için "Benim irademde olan bir olay değildir” dedi.
Erken seçim çağrısı
Hükümete erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Karar verirlerse vatandaş üstündeki mali yük azalır” ifadelerini kullandı.
HDP kapatılsın tartışması
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" sözlerine ilişkin "Parti demokrasinin olmadığı yerde kapatılır" dedi.
Ekonomi ve yargıda reform
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve yargıda reform yapılacağına ilişkin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını söyledi.