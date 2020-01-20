Kilosu fazla olan insanlar daha geç yaşlanıyor

Üst derideki yaşlı hücreler zamanla ölür ve dökülür. Yerine daha aşağıdan gelen genç hücreler geçer, bu döngü ortalama ayda bir kez olur. Yaşlanma ile birlikte bu döngü yavaşlar. Eski hücreler yenilenmez ve atılamaz, cilt daha pürüzlü kaba ve nemsiz olur.

Daha alttaki deri bölümü hyalüronik asit, kolajen ve elastin liflerden oluşur. Bunlar cildin sıkı, gergin ve elastik olmasını sağlar, yaşlanma süreciyle birlikte kollajen ve elastik lifler azalır yapısı bozulur. Cilt sarkar, incelir kırışıklıklar ve çizgiler oluşur.

Daha aşağıda cilt altı yağ dokusu bulunur. Zamanla yağ dokuda da azalma olur, cilt dolgunluğunu kaybederek sarkar. İleri dönemlerde kemik yapıda da bazı değişiklikler olur.

Yaşlanan ciltte incelme, renk değişiklikleri, kırışıklıklar, sarkmalar, deri tümörleri, kılcal damarlarda artış, kuruluk ve donuk bir görünüm izlenir.

Fazla kilonun bir avantajı var

Yaşlandıkça dermisteki yağ hücreleri ve deri altındaki tampon yağ dokusu azalmaktadır. Bu yüzden de cilt daha ince ve daha şeffaf görünür. Aşırı kilolu olan insanlar yaşlanmaya başladıklarında onların da doğal olarak ciltleri incelir. Fakat kilolu insanlarda cilt altındaki yağ dokusu daha kalın olduğu için ciltlerinde fazla kırışıklık meydana gelmez.

Yağ tabakası deri altında yastık görevi yaparak cildi daha gergin tutar. İşte bu nedenle deri altında ne kadar az yağ olursa cilt de o kadar çok kırışır; cilt altında ne kadar çok yağ olursa o kadar da gergin olmaktadır.

Bazı insanlar daha hızlı yaşlanıyor

ABD, İngiltere, İsrail ve Yeni Zelanda’dan araştırmacılar, fiziksel olarak 38 yaşına giren insanların, biyolojik yaşlarının büyük değişkenlik gösterebileceğini belirlediklerini söylüyor. Bazı 38 yaşındaki insanlar 20 yaşındaki bireylerin vücuduna sahip olurken, bazılarının vücudu ise 60 yaşındaki bir bireyin vücuduna benzeyebiliyor.

Duke Merkezi’nde yaşlılık üzerinde uzman olan Dan Belsky, araştırma sonuçlarında insanların yaşlanma hızının nasıl olacağının genç yaşlarda ortaya çıktığını söylüyor.

Belsky ayrıca, “Yaşamınızın en canlı en sağlıklı zamanında değişikliğin farkına varmadığımızı sanıyorduk. Ancak araştırmalarımızda bunun böyle olmadığını görmek şaşırtıcı oldu. İkinci bir sürpriz de, araştırmaya katılanların birçoğunda gördüğümüz değişiklik farkı oldu. Bazıları çok yavaş yaşlanırken, bazılarının çok hızlı yaşlandığını gördük,” dedi.

Yüzdeki kırışıklığı hızlandıran etkenler

Uyku pozisyonu

Yüz üstü uyumak yüzdeki kırışmayı hızlandıran sebeplerinden biridir. Bu pozisyonda uyumak yüzde ve özellikle dekolte bölgesinde belirgin kırışıklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle sırt üstü uyumak tercih edilmelidir

Tekrarlanan yüz hareketleri

Tekrarlanan yüz hareketleri yüz kaslarının çok çalışmasına neden olur. Çok sık gülümseyen, kaşını çatan kişilerde kırışıklıklar daha erken ortaya çıkmaktadır.

Güneş kremi kullanmaya özen gösterin

Güneşin yaydığı UVA ışınları (kırışıklığa sebep olanlar) tüm yıl boyunca aynı derecede güçlü yansırlar. O nedenle kış mevsiminde dahi yüzünüze ve ellerinize cilt tipinize uygun güneş koruyucu krem sürmelisiniz.

Dengeli ve sağlıklı beslenin

Sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olur. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızdan lifli gıdaları eksik etmeyin. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin.

Yatmadan önce yüzünüzü temizleyin

Kesinlikle makyajla uyumayın. Yüzünüzde makyajla uyuduğunuz zaman, cildinizdeki gözenekler tıkanır ve cildinizde oluşan sebum (cildinizin kirleri atmakta kullandığı madde) tıkalı gözeneklerden çıkamaz, bu da cildinizde sivilcelerin oluşmasına sebep olur ayrıca cildinizi çabuk yaşlandırır.

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