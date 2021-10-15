Ekonomi Kimliklerde yeni dönem başlıyor

Kimliklerde yeni dönem başlıyor

Ekonomi

Kimliklerde yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini bildirdi.

15 Ekim 2021, Cuma 19:55 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanması Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin bugün Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı. NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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