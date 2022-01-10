Kira artış oranlarının belli olması ile kira sözleşmesi biten konut ve iş yerlerinin yeni kiralarının ne kadar olacağı da netlik kazandı. Ev sahipleri 12 aylık TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranından üzerinde artış yapamazken, diğer yandan kira artışı hesaplaması da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, 2022 Ocak ayı kira artışı oranı ve hesaplaması…

KİRA ARTIŞ ORANLARI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış tespit edildi. Böylece kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

2022 OCAK AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

2022 Ocak ayı kira artışı oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle yüzde 19,60 oldu. Ev sahipleri sözleşme yenilerken bu oranın üzerinde bir artış talep edemezken, istek dahilinde daha düşük bir kira artışı gerçekleşebilecek.

Bununla birlikte yapılan kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmişse, yani bir kiracı 5 yıldan uzun süredir bir konutta kira ödüyorsa TÜFE verilerine bağlı kalınmaksızın çevrede oluşan rayiç kira bedeline göre sulh hukuk mahkemesinde kira parasının tespiti davası açılabilir.