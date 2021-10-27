Kira kadar aidata karşı önlem

Konutlarda aidat bedelleri son yıllarda kiralarla yarışır oldu. Konut sitelerinin genel kurul dönemleri yaklaşırken yüksek aidat artışlarıyla karşılaşılmaması için ev sahiplerinin bu toplantılara katılımı önem taşıyor. Aksi halde aidat artışları, kurula katılan az sayıdaki kat maliki tarafından karara bağlanabiliyor. Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, sitelerin yıllık genel kurullarının kasım ve şubat ayları arasında yapıldığını söyledi.

VEKİL DE ATANABİLİR

Kat maliklerinin bu genel kurullara mutlaka katılması gerektiğini belirten Sağır, “Katılamıyorlarsa kendilerini temsil edecek yakınlarına, komşularına vekalet vermeleri yerinde olur. Genel kurullara katılım olmadığı zaman gelen kişi sayısı ne olursa olsun rutin işlerle ilgili dilenen karar alınarak borçlanmaya gidilebilir ya da aidatlara zam yapılabilir. Daha sonra ’aidatlarımız neden çok yüksek?’ deniliyor” dedi.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA

Kat maliklerinin toplantıya katılıp, genel kurulun gündem maddelerinde aidatın artış oranlarının neden kaynaklandığını irdelemeleri gerektiğini anlatan Sağır, “Genel kurullardaki kararlar, sitenin yönetim planındaki hükümlere göre alınıyor. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda salt çoğunlukla karar veriliyor. 5 kişi dahi olmuş olsa istenen aidat artış kararını alabilirler” diye konuştu.

KİRACI MI EVSAHİBİ Mİ ÖDEYECEK

Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Ancak site yönetiminin aidatı kiracıdan alamadığı durumda ev sahibine müracaat etme hakkı bulunuyor. Bu nedenle ev sahipleri, kiracısından aidatın ödendiğine dair banka dekontunu talep etmeli. Kira kontratında aksi belirtilmedikçe su, elektrik gibi faturaları da kiracı öder. Bu masraflar kira bedelinden düşülemez.

1 AY İÇİNDE İTİRAZ

Genel kurullarda demirbaş alımı ve yenileme gibi ilave yatırım kararları için tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararın aranması gerektiğini söyleyen Sağır, kararlara katılmayan kat maliklerinin 1 ay içinde itiraz hakkı bulunduğunu anımsattı. Toplantıya katılmayan her kat malikinin kararı öğrenmesinden itibaren 1 ay içinde itiraz edebileceğini, genel kurul davetiyesi eline ulaşmayan kat malikleri için de itiraz süresinin 6 ay olduğunu aktaran Sağır, itirazların sulh hukuk mahkemelerinde yapılabileceğini belirtti. Sağır, tek bir kat malikinin başvurusuyla dahi genel kurulun ilgili maddesinin bozulabileceğini ifade etti.

ZAM NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Aidatı belirlemek için öncelikle aidat hesaplanacak apartman ve sitenin giderleri tespit edilir. Buna ‘işletme projesi’ denilir. İşletme projesi hesaplandıktan sonra ya konutun metrekaresi ya da arsa payı oranında yönetim planındaki dağıtım yöntemine göre aidat belirlenir. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında site aidatlarını belirleme, artırma ve azaltma hakkı site yönetimine ait. Site yönetimleri enflasyon, asgari ücret artışı ya da kendi belirledikleri bir oranda zam yapabiliyor. Ancak aidat bedeli kirayı geçemiyor.

ORTALAMA 600 LİRA

Konut başına düşen ortalama aidat bedelinde 600 lira ile İstanbul Beykoz ilk sırada yer alıyor. Beykoz’u 500 lira ile İstanbul Sarıyer, 300 lira ile İzmir Urla ve 265 lira ile İstanbul Başakşehir takip ediyor.

Konut başına düşen ortalama aidat bedelinin en yüksek olduğu ilçeler ise şöyle: