Kira yardımı süresi 48 aya çıkarıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüme giren ve riskli bölgeler için yapılan 36 aylık kira yardımı süresini 48 aya çıkardı.
24 Nisan 2020, Cuma 09:20 Son Güncelleme:
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Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.
Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.
Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.
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