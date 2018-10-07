Kiracılar dikkat! Fazla aidat ödemeyin

Hülya ÇAYLAK / POSTA

Konutlardaki yüksek aidat sorunu uzun zamandır gündemde. Site yönetiminin sitede yapılan harcamalar nedeniyle ev sahiplerinden ya da kiracıdan her ay talep ettiği aidatlar, özellikle son dönemde neredeyse ev kirasıyla yarışır durumda. Yüksek aidatlar nedeniyle canından bezen vatandaş ise ne yapacağını şaşırmış durumda.

TOPLANTIYA KATILIN

Özellikle son dönemde asgari ücrete (1603 lira) yaklaşan aidatlar bile var. Vatandaş ise site yöneticilerinden şikayetçi. Ancak aslında aidatların aşırı yüksek olmasını önlemenin ya da denetlenmenin en kolay yolu, yılda bir kez ya da birden fazla bloklu projelerde 2 yılda bir kez yapılan kat malikleri (ev sahipleri) kurul toplantısına katılmak.

YATIRIM MI, İŞLETME Mİ?

Ev sahipleri için toplantıları takip etmek önemli bir çözüm yolu. Peki kiracılar ne yapmalı? Aidata dahil olan iki bütçe kalemi olduğunu belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Bunlar yatırım ve işletme kalemleridir. Ev sahibinin ödemesi gerekenler yatırım bütçesine, kiracının ödemek zorunda olduğu ise işletme bütçesine dahildir” dedi.

TEK TEK İTİRAZ EDİN

Bir binada asansör değişiyorsa bunun aidata yansıyan giderini ev sahibinin ödemesi gerektiğini söyleyen Kiraz, şöyle devam etti: “Ancak asansör tamir edilecekse bunu kiracı öder. Ya da binaya mantolama yapılacaksa ev sahibi öder. Bazı binalarda yarı yarıya ödendiği oluyor ama bu doğru bir uygulama değil. Kiracı aidata yansıyan bu kalemleri inceleyerek itiraz etmeli.”

DETAYLARI KONUŞUN

Kiracının aidata hangi kalemlerin dahil olduğunu yöneticiyle görüşmesi gerektiğini dile getiren Kiraz, “Örneğin, kat görevlisinin gideri kiracıya ait ancak bazı bina yönetimleri, görevlinin kıdem tazminatı hesabına da belirli bir miktar yatırıyor. Bu miktarı ise ev sahibi ödemeli. İşte bu gibi detayları inceleyerek kiracı daha az aidat ödeyebilir” diye konuştu.

YARGITAY KARARI VAR

Mal sahiplerinin ise ortak gideri ödemekle yükümlü olduğunu ifade eden ali Güvenç Kiraz, şöyle konuştu: “mesela giriş katta evi olanlar asansör kullanmadığı için itiraz ediyor ancak bu ortak gider. ama Yargıtay’ın aldığı emsal karar var. yargıtay, bebek odası ve bakıcısı olan bir sitede, ev sahibi olan bir öğrencinin bu alanları kullanmadığı için giderlerini ödemesi gerekmediğine hükmetti.”

İCRA TAKİBİ BAŞLAR

aidatını ödemeyenlere hukuki yaptırımlar uygulanabildiğini belirten ali Güvenç Kiraz, “Kat mülkiyeti Kanunu’na göre aidatını ödemeyen vatandaşa icra takibi başlatılıyor ve ödenmeyen aidatlar için aylık yüzde 5 gibi bir faiz uygulanıyor. Bazı lüks sitelerde 3 aylık aidat için 15 bin lira bile istiyorlar. Kanun’da herhangi bir kısıtlama yok” dedi.