Kirada oturanlar dikkat: Tabloya bak artışı gör

Bu uygulama 18 Ocak 2019’da çıkan torba yasayla değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 12.66 oldu. Yani 1000 liralık kirada 127 liralık artış olacak.

İşyerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilenecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak.

Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak. Corona günlerinde çoğu mülk sahipleri kiracılarına destek olmaya çalışıyor.







