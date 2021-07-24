Ekonomi Kiralık şezlong ve şemsiye fiyatları isyan ettirdi!

Kiralık şezlong ve şemsiye fiyatları isyan ettirdi!

Ekonomi

Kiralık şezlong ve şemsiye fiyatları isyan ettirdi!

Aydın Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kiralık şezlong ve şemsiye fiyatlarına tatilciler isyan etti. Sosyal medyada paylaşım yapan tatilciler, 'Bu kadar da olmaz, 2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır' ifadelerini kullandı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 15:46 Son Güncelleme:
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Halka ücretsiz hizmet veren bölümdeki yoğunluk nedeniyle işletmelerin bulunduğu plajlara yönelen tatilciler, şezlong ve şemsiye için talep edilen fiyatları yüksek buldu.

Fiyatlara tepkilerini sosyal medyadan dile getiren tatilcilerin, mesajlarında, Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini vurgularken, "Bu kadar da olmaz! 2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadelerine yer verdikleri görüldü. Yakınlarıyla Kurban Bayramı tatili için Kuşadası’na geldiklerini belirten Mert Erdem, "Milli Park bize çok keyifli ve hoş bir ortam sunuyor. Ancak 2 şezlong ve 1 şemsiye için talep edilen fiyat çok yüksek" dedi.

Kuşadası’ndaki tatilciler, Milli Park’taki plajlarda yoğunluk ve fiyat politikası nedeniyle ilçedeki diğer belediye plajlarını tercih etti.

Eşber OKAYER/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)

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