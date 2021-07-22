100 gram kırmızı mercimek, yaklaşık olarak 116 kcal enerji içerir. Sodyum, protein, potasyum, magnezyum, demir, C vitamini, kalsiyum, A, B12 ve D vitamini bakımından çok zengin bir yiyecektir. Kırmızı mercimeğin başlıca faydaları ise;

-Hasta kişiler için tam bir şifa deposudur.

-Kan yapıcı bir özelliğe sahiptir.

-İçinde bol miktarda demir bulunur.

- Fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum içerir.

-Anne sütünü arttırıcı bir özelliğe sahiptir.

-Tam bir enerji deposudur ve zihin açıcı bir özelliğe sahiptir.

-Sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur.

-Cilde iyi gelir ve yaşlanmayı yavaşlatır.

-Hamile kişilerin kan yapımına yardımcı olur.

-Şeker hastaları için şekeri düzenleyici bir etkisi vardır.

-Bol posa içerdiği için uzun süre tok tutma özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde kilo vermek isteyen kişilerin tercih edebileceği yiyecekler arasında yer alır.

-Hamileliğin daha kolay geçmesine yardımcı olur.

-Diş ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olur.

-Folik asit sağladığı için kansızlık sorunlarına karşı düzenli tüketilmesi önerilir.

-Halsizlik yaşayan kişilerde kişiye demir sağlayarak kan yapımını önemli ölçüde hızlandırır.

-Yağ oranı düşük ve lifli bir gıda olduğu için daha sıkı bir vücuda sahip olmanızı sağlar.

-Kalp ve damar hastalıklarından korunmanızı sağlar.

-Tüm kırmızı besinlerde olduğu gibi vücudu kansere karşı daha dirençli bir hale getirir.

-Sinir sistemini önemli ölçüde kuvvetlendirir.

Kırmızı mercimeğin içinde C, B, A, D, B12 vitaminleri bol miktarda bulunur. Bu nedenle de sofralardan eksik edilmemesi gereken çok faydalı ve besleyici bir besindir. Aynı zamanda kırmızı mercimeğin içinde bol miktarda fosfor, magnezyum, potasyum ve sodyum yer alır.

Kırmızı Mercimek Bağırsakları Çalıştırır mı?

Kırmızı mercimeğin içinde yüksek miktarda lif bulunduğundan mide ve bağırsak sorunlarının hafifletilmesini sağlar. Aynı zamanda yüksek lif içerdiği için uzun süre tok tutar ve kişilerin kısa zaman içinde zayıflamasına katkıda bulunur. Her gün düzenli olarak kırmızı mercimek tüketmek, bağırsak, akciğer, göğüs kanseri gibi çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır. Protein ve mineral bakımından oldukça zengindir. Cilde iyi gelir ve ciltte oluşan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. İçinde bulunan antioksidan bileşenler sayesinde yaşlanmayı geciktirir. Ciltte oluşan yara, sivilcelere ve aknelere iyi gelir.

Kemik ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda da osteoporoz riskini önemli ölçüde azaltır. Mercimeğin içinde yer alan lifler, sağlıklı bağırsak bakterilerinin gelişmesini ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Kırmızı mercimek tüketimi sonucunda yemek dışkı ağırlığını artırabilir. Genel bağırsak işlevini de iyileştirebilir. Kırmızı mercimek, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur. Fitokimyasallar ismi verilen çok çeşitli yararlı bitki bileşikleri içerir.

Düzenli tüketildiği zaman bir detoks etkisi yaratan ve metabolizmayı hızlandıran kırmızı mercimek çorbası sayesinde hızlı bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Özellikle de kırmızı mercimek besin değeri bakımından vücuda sağladığı imkanlar nedeni ile ödem attırıcı bir görev görür. Kilo vermeyi kolaylaştırdığı için daha sağlıklı bir diyet programı uygulamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda mercimek akşam yemeklerinden sonra abur cubur atıştırma isteği azaltır. Bu da zayıflamayı daha kolay bir hale gelebilir.





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