Kırmızı ruj seçmenin püf noktaları
İngiliz güzellik editörü kırmızı ruj seçmenin püf noktalarını sıraladı
İngiliz güzellik editörü Edwina Ings-Chambers, zamansız makyaj modası kırmızı ruj seçmenin ve sürmenin püf noktalarını sıraladı:
Doğru rengi bulmak için cildinizin alt tonunu bilmelisiniz.
KOLUNUZDAKİ DAMARLARA BAKIN
Kolunuzdaki damarlara bakın. Mavi görünüyorlarsa, alt tonunuz soğuk, yeşil ise sıcak. Belirsizse, doğal tondur.
Soğuk alt tonlara, yani beyaz tenlilere en iyi mora dönük kırmızılar yakışır.
Sıcak alt tonlar, yani esmerler için canlı kırmızılar uyumludur.
DUDAKLARINIZI DİLİNİZLE ISLATIN
Buğday tenlere ile ise turuncu, kiremit tonlarındaki kırmızılar yakışır.
Bilinenin aksine her zaman kırmızı ruju, dudak kaleminden önce uygulayın.
Bir şey içmeden önce dudaklarınızı dilinizle ıslatın.
Tükürüğünüz, rujun bulaşmaması için bariyer oluşturur.