Jim Carrey ve James Marsden'ın başrolünde yer aldığı, Sonic The Hedgehog'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Aylar önce filmin fragmanı yayınlansa da, Sonic'in dişlerinin, uzun bacaklarının ve kaslarının olması nedeniyle büyük bir tartışma başlatılmıştı. Sonic'i adeta bir insan haline getirip fazla gerçekçi yapan film ile ilgili gelen yorumlar yönetmen Jeff Fowler'ın ilgisini çekmiş ve bunlara karşılık vermişti. Fowler, yeniden Sonic'i tasarlatma kararı aldı ve bu süreçte filmin vizyon tarihi ertelendi. Aslında 8 Kasım 2019'da vizyonda olması beklenen filmin yeni vizyon tarihi ülkemizde 6 Mart 2020 oldu. Şimdi ise fragmanda Sonic'in video oyunları ve çizgi filmlerle neredeyse aynı olan tasarımlarını görüyoruz!





Sonic The Hedgehog konusu

Film, peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışan Sonic'in hikayesini konu ediyor. Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’i yakalamak için peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde Sonic’i aramaya başlar. Sonic ise bu sırada şeytani Dr Eggman’ın ele geçirdiği yüzükleri geri almaya çalışmaktadır. Küçük bir kasaba olan Green Hills’in şerifi Tom Wachowski, Sonic’in peşine düşen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp, doktordan yüzükleri geri alabilmesi için yardım etmeye karar verir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Kirpi Sonic'in seslendirmesini Ben Schwartz üstleniyor. Filmin yapımcılığını Deadpool filmlerinin yönetmen koltuğunda bulunan Tim Miller üstleniyor. Senaryoyu ise Patrick Casey, Josh Miller, Oren Uziel gibi isimler kaleme aldı.

Sonic The Hedgehog, ülkemizdeki izleyicileriyle 6 Mart 2020 tarihinde sinemalarda buluşmuş olacak.



