Kırsalda 4.1 milyarlık destek 16 bin kişiye iş

Türkiye, 44 milyar dolarlık tarımsal milli hasıla ile Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 7’nci ülke. İlk 9 ayda aralıksız büyüyen tarım sektöründe 3 milyon işletmede; üretici ve çiftçiler 38 milyon hektar tarım alanında üretim yapıyor. Hükümet de sürdürülebilir üretim modeli anlayışıyla sektörün daha da gelişmesi için pek çok destek sağlıyor. 2020 yılında bu destekler artarak devam edecek.

22 milyar lirayı buldu

POSTA’ya özel açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında, “Kırsal kalkınma destekleme programı kapsamında toplam 4.1 milyar lira tutarında yatırımı destekleyerek, 16 bin yeni istihdam sağlayacağız” dedi. Pakdemirli, 2019 yılında 16.9 milyar lira olan toplam tarımsal destek miktarının ise 21 milyar 968 milyon liraya çıkarıldığını söyledi

Tarladan sofraya kayıt

2020 yılını, ‘Tarım ve Orman Bakanlığı dijitalleşme yılı olarak tasarladıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle dedi: “Tarımda dijital kayıtlılık ile üretimde ve gıda sanayiinde beklenen gelişim ve verim artışı en kısa yoldan sağlanabilecek, dijital değer akışı haritalama ile tarladan sofraya kayıtlılık ve yapay zekâ uygulamaları üzerine hedef koyarak, hem üreticinin gelir seviyesini artıracak hem de tüketicinin daha kaliteli, zamanında ve uygun fiyata beslenmesini sağlayacak bir üretim planlamasını hedefledik.”

Teknolojik sera

Tarıma dayalı sanayi bölgelerinin artırılacağını bu yolla sanayi üretimine katkı sağlayacaklarını vurgulayan Pakdemirli, “Örtüaltı (sera) üretimde, yeni teknolojileri uygulamayı teşvik ederek hem gelir hem de istihdam sağlayacağız. 30 adet topraksız serada, yıllık yaklaşık 31 bin ton domates yetiştirilip, ürünler ihraç edilerek 155 milyon lira katma değer elde edilecek. Projede 1000 kişi çalışacak” diye konuştu.

Faizsiz krediye devam

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında yaklaşık 14 bin 447 adet projeye 4.9 milyar lira hibe desteği sağladıklarını vurgulayan Pakdemirli, “Bu hibeler sayesinde 10.5 milyar TL yatırım yapıldı. 60 bin istihdam sağlandı. Tarımsal kredilerde, yüzde 25-100 arasında faiz indirimi ile hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, eylül sonu itibarıyla 6.6 milyar lira faizsiz kredi kullandırıldı” diye konuştu.

Türk somonu artacak

Su ürünlerinde de ilkleri hayata geçireceklerini vurgulayan Pakdemirli, “16 bin 500 ton kapasitede Avrupa’nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesi kurulacak. Karadeniz’de yetiştiricilik projeleri desteklenerek Türk somonu üretimi, 9 bin ton dan 30 bin tona çıkarılacak” dedi.

Et ithal etmeyeceğiz

Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda kararlı olduklarını söyleyen Pakdemirli, “2018 yılına göre 2019’da canlı hayvan ithalatı yarı yarıya azaldı. 26 Ekim’den itibaren başvuru almıyoruz. Bir ihtiyaç olmadığı sürece de sosyal sorumluluk projeleri haricinde herhangi bir şekilde et ithalatına da girmeyeceğiz” dedi.

Dünya lideriyiz

Türkiye; fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada birinci; haşhaş, kavun, karpuz üretiminde ikinci; mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve hıyar üretiminde ise üçüncü. Buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunuyor.

Nüfus kadar küçükbaş

Büyükbaş hayvan varlığının 1 milyon artışla 18.2 milyona çıktığını belirten Pakdemirli, şunları aktardı: “Küçükbaş hayvan varlığımız ise 4 milyon artışla, 50 milyona ulaştı. Türkiye, Avrupa’da toplam hayvan ve küçükbaş hayvan varlığında 1’nci, büyükbaş hayvan varlığında 2’nci sırada bulunuyor. Hedefimiz; nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak. Bu kapsamda sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek verilecek. Etçikombine buzağılara ilave 250 lira destek olunacak” dedi.

Milli elektrikli traktör

Pakdemirli, üreticilerin en önemli sorunu olan mazot kullanımını azaltmak ve çevreci yaklaşımları benimsemek için yüzde 100 yerli ve milli, 45 dakika şarj ile 7 saat aralıksız çalışabilen, çevre dostu ve sessiz elektrikli traktör prototipini geliştirdiklerini ifade etti.