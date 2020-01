Kış aylarında metabolizmanızı mutlu eden besinler

Toksik maddeler atılır

“Öncelikle soğuk algınlığından korunabilmemiz için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekir. Bağışıklık sisteminin güçlendirmenin yolu da antioksidanlardan geçiyor. En güçlü antioksidanlardan olan C vitamininden mutlaka yararlanmamız gerekir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yanında toksik maddelerin atılmasında da önemli rol oynuyor” diyen Diyetisyen Büşra Kaya, C vitamininden zengin besinleri şu şekilde sıraladı:

Kırmızı biber

Yeşil biber

Limon

Greyfurt

Mandalina

Portakal

Maydanoz

Kivi

Brokoli

Alabaş turpu

Çilek

Ananas

Bütün nar yemek yerine salatalara serpiştirin

"Kış mevsiminde daha çok kapalı ortamda vakit geçirdiğimiz için üzerimizde hep negatif bir enerji olur, evde daha fazla vakit geçirdikçe de can sıkıntısı başlar ve istemsizce kendimizi buzdolabının önünde bulabiliriz. “Kışın kilo alıyorum, yazın veriyorum” sorunun kaynağı burada başlıyor." Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Büşra Kaya, kış mevsiminde kilo aldırmadan bizi mutlu eden o mucize besinleri anlattı…





Bitter çikolata: Çikolatanın mutluluk verdiği hep söylenir. Tabii günlük tüketimde 1-2 parçayı geçmemek şartıyla! Bitter çikolataya süt ilave ederek kendinizi sıcak çikolatayla şımartabilirsiniz.





Semizotu: Omega3 içeriği yüksek olduğundan beyin yorgunluğunu alır ve aynı zamanda depresif durumunuzu dengeler. Zeytinyağlı bir semizotu ve yanında tüketebileceğiniz 1 su bardağı kadar yoğurt sizin için harika bir öğün olacaktır.





Nar: Antioksidan içeriğinin yüksek olması metabolizmamızı hızlandırırken aynı zamanda vücudumuzdaki serbest radikallerle de savaşarak bizi soğuk algınlığına karşı koruyacaktır. Bununla birlikte C vitamininin yüksek olması daha iyi bir ruh hali yaratacaktır. Yalnız meyve tüketimine içerdiği fruktoz miktarı yüzünden dikkat edilmesi gerekiyor. Yani 1 bütün nar olarak tüketmek yerine salataların üzerine serpiştirebilirsiniz.





Ispanak: Kış aylarının en sağlıklı sebzelerinden biri de hiç şüphesiz ıspanak. İçerdiği serotonin, folik asit ve magnezyum sayesinde gevşemenizi ve daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.





Narlı ayvalı kış çayı tarifi

“Hem kış hastalıklarından korunmak, hem de depresif ruh halinden kurtulmak için soğuk kış günlerinde bize en iyi gelecek şey; sıcak bir içecekten başkası değildir” diyen Kaya, kış çayı tarifi paylaştı:

Ihlamur

Ayva

Nar

Limon

Kuru üzüm

Mürdüm eriği

Maydanoz

Elma

Tarçın kabuğu

Tüm malzemeleri 2.5 litre suda kaynattıktan sonra süzüp içebilirsiniz. Malzemelerin miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ancak çok ekşi olmaması açısından narı yarım çay bardağı kadar koymanız yeterli olacaktır. Bu tarifin içine şeker koymadan sıcak ya da dilerseniz soğutulmuş şekilde tüketebilirsiniz.









