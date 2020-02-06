Kış lastiği taktırmayan sürücülere 776 TL ceza kesildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar uyarısında bulunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimler sıklıkla yapılacak

Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler; taksi, servis, minibüs ve otobüslerin lastiklerini tek tek inceledi. Taksi, servis, minibüsler, otobüslertek tek kontrol edildiği denetimlerin sıklıkla yapılacağı öğrenildi.

Taksi, servis, minibüsler, otobüsler ve özel araçların tek tek kontrol edildiği denetimler gün boyunca kent genelinde devam edecek.

Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 arasında kış lastiği kullanmaları zorunlu. Kurala uymayanlar için 2019 yılında 625 lira olarak belirlenen ceza, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 776 liraya yükseltildi.



